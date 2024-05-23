الحلبي استنكر الاعتداء الاسرائيلي على فان لنقل الطلاب في النبطية: لا يميز بين الأسرة التربوية والمدارس والتلامذة

عبر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، في بيان، عن "استنكاره وشجبه للاعتداءات الإسرائيلية الوحشية والمتمادية التي استهدفت سيارة فان لنقل تلامذة مدرسة شوكين الرسمية فأصابتهم بجروح متنوعة، وسقط بنتيجتها الأستاذ في ثانوية حسن كامل الصباح محمد علي فران شهيدًا".

ودعا الوزير الحلبي الموجود في لندن للمشاركة في المؤتمر العالمي لوزراء التربية والتعليم، "المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها اليومي الذي لا يميز بين الأسرة التربوية والمدارس والتلامذة"، كما طالب بـ"إدانتها وتحميلها مسؤولية كل ما أصاب لبنان واللبنانيين والفلسطينيين من موت ودمار".

وتقدم الوزير الحلبي من عائلة الأستاذ بالتعزية، داعيًا للتلامذة الجرحى بـ"الشفاء العاجل"، ومؤكدًا أنّ "إصرارنا على الدراسة والتقدم التربوي والعلمي، على الرغم من آلة الحرب والقتل والتدمير، إنما هو تعبير عن تمسكنا بأرضنا ووطننا عزيزا كريما وحرا".

كذلك إتصل الوزير الحلبي بمدير الثانوية عباس شميساني معزيا بفران.