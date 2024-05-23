سحجات وجرح بالرأس وكسر في الساق.. ضرب مراقب امتحانات بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - إسلام عبدالخالق

استقبل مستشفى أولاد صقر المركزي في محافظة الشرقية، اليوم الخميس، مراقب في امتحانات الشهادة الإعدادية، مصابًا بكدمات وجرح في الرأس وكسر، جراء تعرضه للضرب على يد آخرين عقب انتهاء الامتحانات اليوم.

كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أولاد صقر المركزي بوصول "ع م ع" 39 سنة، مراقب في لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية في مدرسة السادات الإعدادية بناحية عزبة أبو عبده التابعة لنطاق مركز شرطة أولاد صقر، مصابًا بسحجات وكدمات وجرح طوله 5 سنتيمتر في الرأس واشتباه في تعرضه لكسر في الساق اليسرى.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المراقب جراء الاعتداء عليه من آخرين، فيما جرى تقديم الإسعافات الطبية والعلاجية اللازمة له، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ويبلغ إجمالي الطلاب والطالبات المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي في الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الشرقية 142 ألف و713 طالبًا وطالبة موزعين على 795 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

وأدى 141 ألف و530 طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة في محافظة الشرقية أمام 775 لجنة امتحانات، وألف و100 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية امتحاناتهم أمام 10 لجان، و71 طالبًا وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية بمدرسة الأمل للصم والبكم أمام 8 لجان، و10 طلاب بمدرسة النور للمكفوفين أمام لجنة واحدة، وطالبين اثنين من الطلاب المرضى بمستشفى 57357 أمام لجنة واحدة.