"لبنان القوي" وجّه كتاباً لبري طالباً منه الدعوة لعقد جلسة مخصصة لاقرار اقتراحات قوانين متعلقة بالنزوح

وجَّه تكتل "لبنان القوي" كتاباً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، طالباً منه "الدعوة إلى عقد جلسة تشريعية مخصصة لاقرار اقتراحات القوانين التي تقدّم بها التكتل، وعددها ستة والمتعلقة بالنزوح السوري، ومن ضمنها الإقتراح المتعلق بتمكين البلديات إدارياً ومادياً لمواجهة المخالفات المُرتَكبة من السوريين الموجودين بطريقة غير شرعية في نطاقها البلدي".

وهذا الاقتراح الأخير مقدّم بالتعاون مع كتل "التنمية والتحرير" و"الاعتدال الوطني" و"التكتل الوطني المستقل" وبتوقيعها.