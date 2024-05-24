كرامي: طرابلس تتميز بثروة تاريخية مهملة تجعل منها مدينة سياحية لو حظيت باهتمام الدولة

أشار رئيس تيّار "الكرامة" النّائب ​فيصل كرامي​، إلى أنّ "خلال الحفل الرّسمي لإعلان ​طرابلس​ عاصمة للثّقافة العربيّة 2024، أحسستُ أنّ طرابلس نالت جزءًا من حقّها، وهي المدينة الّتي تتميّز بثروة تاريخيّة مهمَلة على مدى العقود".

وأكّد في تصريح، أنّ "هذه الثّروة تحفل بالمعالم الأثريّة والتّراثيّة، الّتي تجعل من طرابلس مدينة سياحيّة بامتياز عربيًّا ودوليًّا، لو حظيت ببعض الإهتمام من ​الدولة اللبنانية​. وكلّنا يعرف أنّ طرابلس مدينة معطاءة ومحبّة، ولكن أملنا أن يكون هذا الحب متبادلًا قولًا وفعلًا".

وتوجّه كرامي بالشّكر "لوزير الثّقافة في حكومة تصريف الأعمال ​محمد وسام المرتضى​، للمنظّمة العربيّة للتّربية والثّقافة والعلوم "ألكسو"، ولكلّ من ساهم في الإضاءة على طرابلس عاصمة للثّقافة العربيّة 2024".