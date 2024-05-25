القوات الإسرائيلية تكثف ضرباتها على غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة وكالات)

قال سكان ومسعفون إن القوات الإسرائيلية كثفت ضرباتها العسكرية على قطاع غزة أمس، وقصفت طائرات أهدافاً في مدينة رفح بجنوب البلاد، رغم أوامر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة لإسرائيل بوقف هجومها هناك.

وأفادت تقارير باحتدام القتال في جباليا بشمال القطاع، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه انتشل جثث ثلاثة رهائن قُتلوا في هجوم السابع من أكتوبر.

وفي مدينة رفح الجنوبية، حيث أدى الهجوم الإسرائيلي المتصاعد إلى فرار مئات الآلاف من المنطقة التي كانت أحد أماكن اللجوء القليلة المتبقية، أفاد سكان بأن القصف الجوي والبري تصاعد في جنوب ووسط المدينة المتاخمة لمصر.

وقال سكان ووسائل إعلام فلسطينية إن سلسلة من الضربات أصابت الطرق والمنازل في حي الشابورة وسط رفح بعد وقت قصير من تلاوة نص قرار المحكمة في لاهاي. وفي شمال غزة، قال مسعفون إن خمسة فلسطينيين على الأقل لاقوا حتفهم في قصف لمنازل في جباليا، ويُعتقَد أن آخرين محاصرون تحت الأنقاض، لكن يتعذر الوصول إلى المنطقة بسبب كثافة القصف. وتسببت الهجمات الإسرائيلية المتزامنة على الأطراف الشمالية والجنوبية لقطاع غزة هذا الشهر في نزوح جماعي جديد لمئات الآلاف من الفلسطينيين، وقطعت طرقاً رئيسة لتوصيل المساعدات مما زاد من خطر وقوع مجاعة.