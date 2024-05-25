احتجاج مئات اليابانيين أمام السفارة الأميركية في طوكيو تضامنا مع غزة

نظم مئات اليابانيين مظاهرة أمام السفارة الأميركية في طوكيو احتجاجا على دعم واشنطن لإسرائيل وتزويدها بالأسلحة التي تقتل الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأطلق المحتجون على المظاهرة عنوان: "تحرك أمام السفارة الأميركية، تحرك طارئ، سلام لفلسطين".

وسمحت الشرطة لأربعة من المتظاهرين بالاقتراب من بوابة السفارة، حيث تلوا بيانات تدين الولايات المتحدة و"تورطها في الإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطيني.

وأنهوا خطاباتهم بالقول إن أميركا جلبت العار لنفسها من خلال دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وهجمات الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.