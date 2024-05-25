"النشرة": الدفاع المدني يقوم بإخماد الحريق بين بلدتي رب ثلاثين والطيبة نتيجة القصف الاسرائيلي

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، بأن "الدفاع المدني التابع لكشافة الرسالة الإسلامية يقوم بإخماد الحريق بين بلدتي رب ثلاثين والطيبة نتيجة القصف الاسرائيلي الذي حصل منذ بعض الوقت".

وكان قد افاد عن أن "القوات الاسرائيلية قصفت من مرابضها في فلسطين اطراف بلدات الطيبة رب ثلاثين والخيام".