اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "بعد متابعة لتحركات العدو في موقع المرج، رصد مجاهدو المقاومة الإسلامية دبابة ميركافا تتحصن داخله فكمن لها المجاهدون يوم السبت 25-5-2024 واستهدفوها خلال تحركها بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح".

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: دمرنا دبابة ميركافا بعد استهدافها بصاروخ موجه في موقع المرج وسقوط طاقهمها بين قتيل وجريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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