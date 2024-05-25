الدفاع المدني اخمد حريقا في أحراج بينو العكارية

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن عناصرالدفاع المدني من مركز بزبينا أخمدت حريقا اندلع في بلدة بينو، وأتى على مساحة كبيرة من أعشاب يابسة وأشجار عفص وسنديان معمرة.

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