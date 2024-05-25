الدفاع المدني في غزة: اسرائيل رفضت إدخال معدات لطواقمنا بعد أن دمرت نحو 80% من معداتنا

أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة، بأن "الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المنازل المأهولة بالسكان في مناطق شمالي قطاع غزة"، موضحا أن "الاحتلال رفض إدخال معدات للطواقم بعد أن دمر نحو 80% من المعدات".

واشارت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في وقت سابق من اليوم السبت، الى إنه "نتيجة للعملية العسكرية المستمرة في رفح، أصبح من الصعب الآن الوصول إلى مركز توزيع الأونروا ومستودع برنامج الأغذية العالمي".

وأوضحت الـ"أونروا"، في بيان لها، أن "النازحين في غزة أجبروا على الفرار 6 مرات"، لافتة إلى أنه "لا يوجد أمن في القطاع مع استمرار القصف ونقص الإمدادات الحيوية".

وأضافت أن "ما يقرب من نصف سكان رفح والنازحين إليها، أو 800 ألف شخص، باتوا على الطرقات، بعد أن أجبروا على الفرار منذ أن بدأت القوات الإسرائيلية، عمليتها العسكرية في المنطقة، في 6 أيار الجاري".