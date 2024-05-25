الأمواج تجرف جزءا من الرصيف الأمريكي العائم قبالة غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الأمواج جرفت جزءا من الرصيف الأمريكي العائم قبالة غزة إلى شواطئ مدينة أسدود، لافتة إلى أن البحرية الإسرائيلية قامت بإعادته وربطه مجددا.

وبعد أشهر من الاستعدادات، وبتكلفة ضخمة من المتوقع أن تصل إلى 320 مليون دولار، أفتتح في الأسبوع الماضي الرصيف البحري الأمريكي الذي يتيح طريقا جديدا لتدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع.

صرح مسؤولون أمريكيون بأن الرصيف سيتعامل في البداية مع 90 شاحنة يوميا، لكن هذا العدد قد يصل إلى 150.

وللحفاظ على حياد الأمم المتحدة عند الرصيف، ليس هناك اتصال بين العدد القليل من موظفي الأمم المتحدة في الموقع وبين الجيش الإسرائيلي، الذي يوفر الدعم الأمني واللوجستي.

وحذرت الفصائل الفلسطينية في غزة، من أن إقامة الرصيف المائي سيعطي إسرائيل "الفرصة لتمديد الحرب".