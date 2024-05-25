"القسام" لعائلات لأسرى الإسرائيليين في غزة: ترقّبوا ماذا يفعل جيشكم بأبنائكم بأوامر من نتانياهو

توجهت كتائب "القسام"- الجناج العسكري لحركة "حماس" إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة بتصريح مقتضب، قالت فيه: "ترقّبوا ماذا يفعل جيشكم بأبنائكم بأوامر من (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو"، في إشارة إلى مشاهد ستنشرها "القسام".

ومع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول دون تحقيق الأهداف المعلنة باستعادة الأسرى والقضاء على "حماس"، يطالب أهالي الأسرى الإسرائيليين وبعض المسوؤلين الإسرائيليين نتانياهو بالذهاب إلى صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب، بينما يصرّ الأخير على مواصلتها.

في آخر تصريح له، أكّد الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، أنّ "قيادة العدو تزجّ بجنودها في أزقة غزة ليعودوا في نُعوشٍ من أجل البحث عن رفات بعض الأسرى الذين تعمّدت استهدافهم وقتلهم سابقًا".

ولفت، في تصريح، إلى أنّ نتانياهو "يُفضّل أن يُقتَل جنودُه وهم يبحثون عن رفاتٍ وجثامين، على الذهاب لتبادل أسرى لا يخدم مصالحه السياسية والشخصية".