أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن السيطرة على بلدة أرخنغيلسكوي في دونيتسك في شرق أوكرانيا، وذلك قرب منطقة أورتشيتيني حيث أحزر الجيش الروسي تقدمًا سريعًا في الأسابيع القليلة الماضية مع استمرار الحرب في أوكرانيا.
وأوضحت وزارة الدفاع، في بيان، أنّ "وحدات من مجموعة "المركز" الروسية، حررت نتيجة العمليات العسكرية الناجحة، بلدة أرخانغيلسكوي الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية".
والقرية الصغيرة الواقعة على خط الجبهة، قريبة من قرى أخرى سبق أن أعلنت روسيا السيطرة عليها في أيار.
وشن الجيش الروسي هجومًا بريًا عبر الحدود على منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد في 10 أيار، رأت فيه أوكرانيا محاولة لإجبارها على نقل جنودها من الجبهة الشرقية، في وقت تواجه صعوبات في التصدي للهجوم الروسي.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية أعلنت السيطرة على بلدة إضافية في دونيستك بشرق أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.