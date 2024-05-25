الدفاع الروسية أعلنت السيطرة على بلدة إضافية في دونيستك بشرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن السيطرة على بلدة أرخنغيلسكوي في دونيتسك في شرق أوكرانيا، وذلك قرب منطقة أورتشيتيني حيث أحزر الجيش الروسي تقدمًا سريعًا في الأسابيع القليلة الماضية مع استمرار الحرب في أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع، في بيان، أنّ "وحدات من مجموعة "المركز" الروسية، حررت نتيجة العمليات العسكرية الناجحة، بلدة أرخانغيلسكوي الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية".

والقرية الصغيرة الواقعة على خط الجبهة، قريبة من قرى أخرى سبق أن أعلنت روسيا السيطرة عليها في أيار.

وشن الجيش الروسي هجومًا بريًا عبر الحدود على منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد في 10 أيار، رأت فيه أوكرانيا محاولة لإجبارها على نقل جنودها من الجبهة الشرقية، في وقت تواجه صعوبات في التصدي للهجوم الروسي.