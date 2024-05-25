أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على الاغتيالات التي قام بها العدو الإسرائيلي ‌‏وخصوصًا في المنصوري منذ أيام، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوماً ‏على أهداف في ثكنة زرعيت بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية ‏وأصابوها ‏إصابة مباشرة وتم تدميرها".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" أعلن تدمير أهداف في ثكنة زرعيت إثر هجوم بالصواريخ الموجّهة وقذائف المدفعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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