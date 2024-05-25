شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات طبية مجانية ضمن قافلة ستر وعافية إحدى مبادرات التحالف الوطنى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُواصل قافلة ستر وعافية رقم 30، التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مسيرة الخير والعطاء في محافظة القاهرة، من خلال تقديم خدمات طبية وعلاجية مجانية للمواطنين، وذلك في إطار مبادرة "ستر وعافية" التي تهدف إلى دعم المحتاجين في جميع أنحاء مصر.

تضم القافلة فريقًا من الأطباء المتخصصين في مختلف المجالات، الذين يقدمون للمواطنين خدمات طبية شاملة تشمل الكشف الطبي العام، وقياس السكر والضغط، وتقديم الأدوية المجانية.

تهدف هذه المبادرة إلى تخفيف العبء المادي على كاهل المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف العلاج الطبي، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم بشكل مجاني.

يشارك في تقديم الخدمات الطبية عدد كبير من المتطوعين من مختلف المجالات الطبية، الذين يبذلون قصارى جهدهم لضمان حصول المواطنين على أفضل رعاية ممكنة. ويؤكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على حق الجميع في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، ويسعى من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق هذا الحق للمواطنين المحتاجين.

تُجسد قافلة ستر وعافية مبادئ التكافل والتضامن التي ينادي بها المجتمع المصري، وتُساهم في التخفيف من معاناة المحتاجين وإدخال الفرح والبهجة على قلوبهم، خاصة من خلال توفير الرعاية الصحية المجانية لهم.



قافله ستر و عافيه (2)



ستر وعافية

جانب من القافلة جانب من القافلة