زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب قبالة أرخبيل فانواتو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6,3 درجات على مقياس ريختر قبالة أرخبيل فانواتو في المحيط الهادئ اليوم.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع الساعة 9,23 بالتوقيت المحلي (22,23 ت غ السبت) على عمق 29 كيلومترا في البحر، على بُعد حوالى 83 كيلومترا شمال غرب عاصمة الأرخبيل بورت فيلا.

ولم يتم إطلاق تحذير من خطر حصول موجات مد بحري عالية ( تسونامي )، كما لم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.