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زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب قبالة أرخبيل فانواتو

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6,3 درجات على مقياس ريختر قبالة أرخبيل فانواتو في المحيط الهادئ اليوم.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع الساعة 9,23 بالتوقيت المحلي (22,23 ت غ السبت) على عمق 29 كيلومترا في البحر، على بُعد حوالى 83 كيلومترا شمال غرب عاصمة الأرخبيل بورت فيلا.

ولم يتم إطلاق تحذير من خطر حصول موجات مد بحري عالية ( تسونامي )، كما لم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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