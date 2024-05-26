شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب قبالة أرخبيل فانواتو والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
ضرب زلزال بلغت قوته 6,3 درجات على مقياس ريختر قبالة أرخبيل فانواتو في المحيط الهادئ اليوم.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع الساعة 9,23 بالتوقيت المحلي (22,23 ت غ السبت) على عمق 29 كيلومترا في البحر، على بُعد حوالى 83 كيلومترا شمال غرب عاصمة الأرخبيل بورت فيلا.
ولم يتم إطلاق تحذير من خطر حصول موجات مد بحري عالية ( تسونامي )، كما لم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.