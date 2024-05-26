وزير التعليم: 745 ألف طالب يخوضون امتحانات الثانوية.. وحيازة الموبايل جريمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، عن أعداد طلاب الثانوية العامة 2024، المقرر خوضهم امتحانات نهاية العام الدراسي الشهر المقبل.

وأكد الوزير خلال مداخلة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي"، المذاع على قناة "dmc"، أن هناك 745 ألف طالب يخوضون امتحانات الثانوية العامة هذا العام، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على مستقبلهم وإتاحة الفرص طالبا منهم الالتزام بالقواعد.

وأشار إلى أن هناك 162 ألف معلم يراقبون الامتحانات ولديهم توجيهات بالحرص على مستقبل الطلاب وتوفير الجو الآمن لهم، لافتا إلى أن امتحانات هذ العام هى نفس مواصفات العام الماضي والامتحان مسحوب من بنك الأسئلة تُسحب منه الاختبارات لكن في لجنة بتراجع الاختبار وهو نفس بنك الأسئلة.

وأوضح أن الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح واختبارات الثانوية صادرة عن بنك الأسئلة.

وقدم الوزير عدة نصائح للطلاب، وهي مطالعة الكتب التي أعدتها الوزارة والتي سيتم الاستعانة بها أثناء إجراء الامتحانات، والطالب يستلم في الامتحان كراسة أسئلة وورقة إجابات معروفة بابل شيت.

وشدد على أن حيازة الموبيل حتى لو مغلق فهو جريمة، قاىلا: "ممكن الطالب يتعمل له محضر ونصيحة يسلمه على باب اللجنة أو مراقب الدور عشان يكون في شفافية".