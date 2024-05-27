شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: موقف الدولة المصرية ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد القبطان محمود جبر نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة الكبرى، أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل دعمها الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه المشروعة.

وأوضح جبر،أن موقف الدولة المصرية ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية ولن ولم تتخل عن دعم الشعب الفلسطيني حتى يحصل على حقوقه المشروعة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر ، أن موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية ينبع من الالتزام التاريخي والأخلاقي تجاه حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

واشار القبطان محمود جبر ، إلى أن حكم محكمة العدل الدولية الذي ألزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف إطلاق النار وفتح المعابر، يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الدولية.

ودعا نائب رئيس حزب المؤتمر، المجتمع الدولي للوقوف صفاً واحداً إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحساسة، والعمل على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية لضمان تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، والمنطقة العربية.