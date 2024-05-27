ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة غدا حيث تتخطى معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يتأثر لبنان بكتل هوائية حارة نسبياً اعتباراً من غد الاثنين حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية، وتكون مترافقة بطبقات من الغبار تؤدّي إلى أجواء سديمية على ان يتراجع تأثير الكتل الحارة من يوم الثلاثاء.

ولفتت الى معدل درجات الحرارة لشهرايار في بيروت بين ١٨ و ٢٧، في طرابلس بين ١٧و ٢٦، وفي زحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.

تحذير : إلى روّاد البحر وهواة السباحة؛ يقدّر ارتفاع موج البحر بحدود المتر ونصف خلال الفترة الممتدة من اﻷحد ٢٦ أيار حتى مساء يوم اﻷربعاء ٢٩ أيار، مع إمكانية تكوّن تيارات مائية خاصة على الشواطئ الرملية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئياً بسحب متوسطة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية خاصة على الساحل وتنخفض نسبة الرطوبة، وظهور طبقات من الغبار في اﻷجواء.

الثلاثاء: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في الداخل، بينما تعود للانخفاض على الساحل والجبال . يتحول الطقس بعد الظهر إلى غائم، وترتفع نسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات مع ظهور طبقات من الغبار تؤدّي إلى أجواء سديمية، مع احتمال تساقط الرذاذ المحلي في الشمال و الداخل من المساء.

الأربعاء: غائم إلى غائم جزئياً مع انخفاض محدود في درجات الحرارة لتقارب معدلاتها لنهاية شهر ايار، ويتكوّن الضباب على المرتفعات مع ظهور طبقات من الغبار تؤدّي إلى أجواء سديمية.