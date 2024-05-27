بعد إطلاق كوريا الشمالية قمر صناعي.. قمة صينية يابانية كورية جنوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يجتمع زعماء كوريا الجنوبية والصين واليابان، في سول، في وقت لاحق اليوم الإثنين، في أول قمة ثلاثية لهم منذ أكثر من أربع سنوات وسط تصاعد التوتر بشأن إطلاق كوريا الشمالية الوشيك لقمر صناعي تجسسي.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن الرئيس يون سيوك-يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج سيجتمعون في قمة ثلاثية، وهو الاجتماع الأول من نوعه منذ ديسمبر 2019، بعد توقف بسبب كوفيد-19 والنزاعات التاريخية بين سول وطوكيو.

ومن المتوقع أن يستكشف الزعماء التعاون في القطاعات الاقتصادية والتجارية والصحية بينما يهدفون إلى تنحية الخلافات جانبا، حيث تتحالف سول وطوكيو بشكل أوثق مع واشنطن وسط تنافسها المتزايد مع بكين. وتعد الصين أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية واليابان.

ومن المقرر أن تناقش القمة الثلاثية سبل تعزيز التعاون في ستة مجالات محددة -- الاقتصاد والتجارة، والتنمية المستدامة، وقضايا الصحة، والعلوم والتكنولوجيا، وإدارة الكوارث والسلامة، والتبادلات الشعبية. وسيتبنى الزعماء بيانا مشتركا حول نتائج القمة.

وسيحضر الزعماء الثلاثة بعد ذلك منتدى أعمال لمناقشة سبل توسيع التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث، وفقا للمكتب الرئاسي.

وفي حين أن القضايا الأمنية مثل البرنامج النووي لكوريا الشمالية ليست من بين بنود جدول الأعمال الرسمي، إلا أنها يمكن أن تظهر في المناقشات بين الزعماء حيث أخطرت بيونج يانج اليابان بخطتها لإطلاق قمر صناعي عسكري قبل الرابع من يونيو المقبل.

وأدانت كوريا الجنوبية واليابان إطلاق كوريا الشمالية صاروخا فضائيا يحمل قمرا صناعيا باعتباره انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تحظر أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

وقالت بيونج يانج إنها سترسل ثلاثة أقمار صناعية أخرى إلى الفضاء هذا العام بعد إطلاقها الأول في نوفمبر.

وقال مسؤولون في سول إن المفاوضات النهائية لا تزال جارية لتحديد ما إذا كان الزعماء الثلاثة سيتناولون القضية الكورية الشمالية في البيان المشترك وإلى أي مدى.