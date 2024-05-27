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لليوم الـ158 على التوالي.. اليابان ترصد سفنا صينية قرب جزر سينكاكو

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محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

رصدت اليابان، اليوم الإثنين، وجود سفن صينية بالقرب من جزر سينكاكو - التي تسيطر عليها اليابان- في بحر الصين الشرقي، لليوم الـ158 على التوالي.

وأشارت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن ذلك يمثل رقما قياسيا جديدا منذ أن وضعت الحكومة اليابانية سيطرتها على الجزر الصغيرة غير المأهولة في عام 2012.

ورصدت سفينة تابعة لخفر السواحل الياباني على ما إجماليه أربع سفن تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر على مشارف المياه الإقليمية اليابانية.

يذكر أن القوتين الآسيوتين على خلاف بشأن جزر سينكاكو التي تسيطر عليها طوكيو في بحر الصين الشرقي، والتي تطالب بها بكين وتسميها دياويو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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