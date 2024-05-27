اشار عضو كتلة "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل الى أن "رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل موجود خارج لبنان"، مؤكدا أن "اذا كان هناك شيء سنبحثه مع الموفد الفرنسي جان ايف لودريان سيتم التنسيق لمعرفة كيف سيتم اللقاء والتواصل".
وأعلن أبي خليل في حديث للـ"LBC"، أنهم "سيصوتون للوزير السابق جهاد أزعور في حال تمّت الدعوة الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية اليوم"، لافتا الى اننا "لا نزال منفتحين على حوار لتحقيق توافق أو تقاطع أوسع على شخص يكون على مستوى التحديات الموجودة أمام لبنان".
وأوضح أنهم "مع حوار، تشاور، كلام ثنائي أو متعدد الأطراف، شرط أن يكون هادفا مع التزام بالذهاب الى جلسة مفتوحة لإنتخاب الرئيس". وشدد على أنهم "ضدّ أي تعطيل وضدّ أي إضاعة للوقت"، مؤكدا أنهم "مع فصل لبنان عن مشاكل الإقليم".
كانت هذه تفاصيل خبر ابي خليل: نحن ضدّ أي تعطيل وضدّ أي إضاعة للوقت ومع فصل لبنان عن مشاكل الإقليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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