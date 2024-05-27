الحاج حسن زار "بنك الطعام المصري": نؤكد أهمية العمل الأهلي بالشراكة مع الهيئات الحكومية والدولية

زار وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحاج حسن​، ضمن جولته المصريّة، "بنك الطّعام المصري" في التجمّع الثّالث، بحضور الرّئيس التّنفيذي للبنك محسن سرحان، رئيس قطاع مختبر الأبحاث علياء احمد، ورئيس قطاع العمليّات الميدانّية أحمد لبيب.

وأكّد الحاج حسن "أهميّة العمل الأهلي بالشّراكة مع الهيئات الحكوميّة والدّوليّة"، واصفًا التّجربة بـ"الرّائدة والنّاجحة جدًّا".

ويعمل البنك على تأمين غذاء صحّي للمستحقّين، بهدف التّخفيف من معاناة الجوع، كما يهدف إلى القضاء على الجوع فى مصر، بمساعدة كادرات مختصّة فى توفير احتياجات الغذاء للأشخاص الأكثر استحقاقًا؛ وقد بلغ عدد المستفيدين من البنك ما لا يقلّ عن مليوني شخص.