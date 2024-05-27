بو عاصي: أكبر كذبة بملف النزوح السوري هي أنه من الضروري التفاوض مع الدولة السورية

أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، في حديث لقناة "الجديد"، الى أنني "فخور جداً بالجالية اللبنانية في أوروبا وعلى الدول الغربية وقف تمويل النازحيين السوريين لدفعهم للعودة الى بلدهم".
وأكد بو عاصي، أنه "على المجتمع الدولي أن يضغط على النظام السوري وليس على اللبنانيين في ملف النزوح السوري"، معتبراً أن "أكبر كذبة بملف النزوح السوري هي أنه من الضروري التفاوض مع الدولة السورية والفرقة الرابعة السورية تنظّم دخول النازحين الى لبنان".
ورأى أنه "كلما تقدمنا نصف خطوة الى الأمام النظام السوري يضع المزيد من العراقيل أمامنا وعلى المجتمع الدولي ممارسة المزيد من الضغط على سوريا لحلّ هذا الملف".
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