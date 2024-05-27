اقفال محل خضار يديره سوري في بلدة الدوير لمخالفته نظام الاقامة والعمل

قامت دورية من مركز امن عام النبطية باقفال محل خضار وفواكه يديره السوري خ. م.العيسى في حي نعنوعة في بلدة الدوير، لمخالفته نظام الاقامة والعمل. وعملا باشارة المحامي العام الاستئنافي في النبطية القاضي رمزي فرحات فقد تم تشميع المحل وسحب مستندات السوري المذكور واستدعاؤه الى مركز امن عام النبطية.

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