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اقفال محل خضار يديره سوري في بلدة الدوير لمخالفته نظام الاقامة والعمل

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قامت دورية من مركز امن عام النبطية باقفال محل خضار وفواكه يديره السوري خ. م.العيسى في حي نعنوعة في بلدة الدوير، لمخالفته نظام الاقامة والعمل.

وعملا باشارة المحامي العام الاستئنافي في النبطية القاضي رمزي فرحات فقد تم تشميع المحل وسحب مستندات السوري المذكور واستدعاؤه الى مركز امن عام النبطية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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