هيئة البث الإسرائيلية: فريق المفاوضات سيسلم الوسطاء غدا مقترحا أقره مجلس الحرب لإنجاز صفقة تبادل أسرى

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن "فريق المفاوضات سيسلم الوسطاء غدا مقترحا أقره مجلس الحرب لإنجاز صفقة تبادل أسرى".

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن "إسرائيل قدمت للوسطاء عرضين لتحريك مباحثات صفقة تبادل الأسرى".

واكد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن "اجتماعاً عقد في باريس، الجمعة، بين مدير الاستخبارات الأميركية ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ورئيس الوزراء القطري، أحرز تقدماً باتجاه استئناف محادثات إطلاق سراح الاسرى في غزة"، وفقاً لما نقله موقع "أكسيوس".

ووصلت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة محتملة لإطلاق سراح الاسرى قد تؤدي إلى وقف إطلاق نار مؤقت إلى طريق مسدود قبل أسبوعين، بعد أيام من المحادثات في القاهرة والدوحة.