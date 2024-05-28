غوتيريس يدين الضربة الإسرائيلية في رفح ويدعو إلى وضع حد "للفظائع"

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الضربة الإسرائيلية على مدينة رفح جنوب غزة، ولفت الى إن الهجوم "قتل عشرات المدنيين الأبرياء الذين كانوا يبحثون فقط عن مأوى يحميهم من هذا النزاع المميت".
وأشار غوتيريش في تصريح له، الى انه "لا يوجد مكان آمن في غزة. يجب وضع حد لهذه الفظائع".
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