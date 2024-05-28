منخفض جوي محدود الفعالية مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً حتى صباح الخميس

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان ينحسر تأثيرالكتل الهوائية الحارة عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتباراً من صباح يوم غد الثلاثاء، بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً متمركز حالياً فوق البحر الأسود مما يؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية مع بعض التقلبات المحلية خاصة في المناطق الشمالية حتى صباح يوم الخميس.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهرايار في بيروت بين ١٨ و ٢٧، في طرابلس بين ١٧و ٢٦، وفي زحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم احياناً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات يؤدي الى سوء الرؤية أحياناً ويتوقع تساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خاصة في المناطق الشمالية مع احتمال تكون خلايا رعدية منفردة كما تنشط الرياح أحياناً.

الأربعاء: غائم جزئياًً الى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة تسوء معه الرؤية أحياناً، تتساقط أمطار خفيفة ومتقطعة خاصة شمال البلاد اعتباراً من الظهر.

الخميس: غائم جزئياً مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات المتوسطة، يحتمل تساقط الرذاذ المتفرق في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية ، يستقر الطقس خلال النهار.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية ، ويستمر ظهور الضباب المحلي على المرتفعات.