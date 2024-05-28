ألمانيا تمنح الجنسية لـ200 ألف شخص عام 2023

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت السلطات الألمانية حصول نحو مائتي ألف شخص على الجنسية الألمانية في عام 2023، محققة بذلك أعلى نسب تجنيس (منح الجنسية الألمانية) منذ بدء التسجيل عام 2000.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، أن عدد حالات التجنيس ارتفع بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق، والذي ارتفع بدوره بنسبة 28% عن عام 2022، مشيرًا إلى أن الجنسية الألمانية منحت لأشخاص من 157 دولة مختلفة في عام 2023، كانت أبرزها دول (سوريا وتركيا والعراق ورومانيا وأفغانستان) والتي شكلت أكثر من نصف الحاصلين على الجنسية.

ويشكل الألمان من أصل سوري أكثر من ثلث الحاصلين على الجنسية الألمانية، حيث زاد عددهم بنسبة 56% مقارنة بـ2022، وهو ما فسره مكتب الإحصاء الاتحادي بسبب ارتفاع معدلات هجرة طالبي اللجوء السوريين في الأعوام من 2014 إلى 2016، والذين يستوفون الآن بشكل متزايد متطلبات التجنيس.

كما ارتفع عدد حالات تجنيس الأوكرانيين بنسبة 6% ليصل إلى 5900 في عام 2023، بعد أن تضاعف ثلاث مرات من عام 2021 إلى عام 2022 في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

وزير خارجية الصين يجدد دعم بكين لوحدة واستقرار السودان

أكد "وانج يي" وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس مكتب لجنة الشئون الخارجية للحزب، أن موقف الصين الثابت والداعم للسودان لن يتزعزع مهما تغيرت الظروف، مشددا على دعم السودان لحماية السيادة الوطنية والاستقلال والسلامة الإقليمية، ورفض التدخل الخارجي في شئونه الداخلية.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم، أن ذلك جاء خلال جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها وزير الخارجية الصيني مع وزير خارجية السودان السفير حسين عوض، والوفد المرافق له والمشارك في الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي المنعقد ببكين، حيث

استعرض الجانبان العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها، وقدم خلالها وزير خارجية السودان شرحا لتطورات الاوضاع في بلاده، بما في ذلك ما يواجهه السودان وشعبه من حرب تغذيها أيد خارجية.

كما تطرقت المباحثات لأعمال المنتدى الوزاري العاشر الذي يعكس عمق العلاقات الصينية العربية الراسخة.

وأكد الوزير الصيني دعم بكين لتحقيق السلام والاستقرار الداخلي بالسودان واستكشاف مسار تنموي يناسب ظروفه الوطنية لخلق مستقبل أفضل لشعبه، كما أكد مواصلة الصين دعمها للسودان عبر المنابر الدولية.

ومن جانبه، أشاد وزير خارجية السودان بموقف الصين والدعم الانساني المستمر الذي ظلت تقدمه للسودان منذ اندلاع الحرب ، كما أكد أن موقف السودان ثابت تجاه قضايا الصين الجوهرية، موضحا أهمية ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين في المنابر الدولية.

الدفاع الروسية: مروحية من طراز "كا -52 إم" تدمر معدات وتجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، اليوم الثلاثاء ، أن مروحية من طراز "كا -52 إم"، التابعة للقوات الجوفضائية الروسية دمرت معدات وتجمعات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سيطرة قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية.

وأفادت الوزارة في بيان نقلته وكالة سبوتنك الروسية أن "طاقم مروحية "كا -52 إم"، نفّذ ضربة بصواريخ جوية غير موجهة على معدات وقوى بشرية مموهة، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سيطرة قوات مجموعة "المركز"، وتم تنفيذ الضربة بصواريخ غير موجهة في إحداثيات محددة".

وأضاف البيان أنه بعد تنفيذ الضربة، قام طاقم المروحية بمناورة مضادة للصواريخ، وأطلقوا مصائد حرارية (بالونات حرارية) وعادوا إلى مطار المغادرة.