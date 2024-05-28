بو عاصي: أضع غياب محافظ جبل لبتان وتقاعسه في عهدة مولوي

ذكر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، أنّ "واجبات المحافظ ان يكون فاعلاً ومتفاعلاً مع بيئته ونواب المنطقة وفاعلياتها".

ولفت، في تصريح، إلى أنّه "من غير المفهوم ولا المقبول أن يكون محافظ جبل لبنان محمد مكاوي لا مبادراً ولا مسؤولاً. أضع غياب المحافظ مكاوي وتقاعسه في عهدة وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي كي لا تبقى محافظة جبل لبنان في الوضع القائم حاليا".