مقتدى الصدر طالب بغلق السفارة الأميركية في بغداد بعد العدوان الإسرائيلي على رفح

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بغلق السفارة الأميركية في بغداد إثر قصف إسرائيلي أودى بحياة العشرات في مخيم للنازحين في رفح بجنوب قطاع غزة.

ولفت الصدر، في بيان، الى أن "ذلك أشد أذى لهم وأكثر ردعاً من استعمال القوة كي لا يكون لهم حجة لزعزعة أمن العراق وشعبه"، مديناً "الإبادة الجماعية في غزة وقصف المخيمات في رفح"، مؤكداً أن "ذلك كله يحصل بدعم أميركي وبكل وقاحة وظلم".

من جهتها، دانت وزارة الخارجية العراقية في بيان "استمرار اعتداءات سلطة الاحتلال الإسرائيلي واستهدافها الأخير لمخيم النازحين الفلسطينيين الأبرياء في رفح"، داعيةّ إلى "تدخل دولي رادع وفرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي".