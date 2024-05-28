الكرملين: القمة المخصصة للسلام في أوكرانيا ستكون عبثية في غياب روسيا

ندّد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بقمة السلام الأوكرانية المقرر عقدها في سويسرا الشهر المقبل، معتبراً أنها "عبثية نظرا إلى أن روسيا غير مدعوة لحضورها".

وأكد بيسكوف، في حديث لقناة "آر تي" الرسمية، أن "المؤتمر من وجهة نظرنا ميؤوس منه تماما لجهة إيجاد طرق لحل النزاع بشأن أوكرانيا"، مضيفا أن "الحديث بجديّة عن هذه المسائل من دون مشاركة بلادنا هو أمر عبثي".

وكان قد اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمحاولة "إفشال" قمة حول السلام في أوكرانيا مقررة الشهر المقبل في سويسرا.

ووجّهت سويسرا دعوات إلى أكثر من 160 وفداً للمشاركة في مؤتمرها حول "السلام في أوكرانيا"، من دون دعوة روسيا "في هذه المرحلة"، وفقاً للموقع الحكومي المخصّص لهذا الحدث. وروسيا تقول إنه لا جدوى من هذا المؤتمر.