ماذا سيحدث لو دخل تل أبيب في منتصف الليل؟ .. رعب في إسـرائيل من الجيش المصري

الشارقة - اميمة ياسر - "هل ساعدت مصر في أنفاق غـزة لتكون أنفاقا لهـجوم محتمل علينا؟".. بهذا العنوان زعم موقع nziv الإخباري الإسـرائيلي وجود علاقة بين أنفاق غـزة، والجيش المصري وفقا لوكالة روسيا اليوم .

وأشار الموقع العبري إلى أنه في بداية الحــرب على غــزة، تم اكتشاف فتحة ضخمة لنفق في شمال غـزة يمكن للمركبات المرور من خلاله، فالمصريون، الذين مكنوا حـماس من التسليح، أعربوا بكل الطرق عن معارضتهم لاستيلاء الجيش الإسـرائيلي على محور فيلادلفيا.

وأضاف أن البعد الآخر الذي لم يؤخذ بعين الاعتبار هو الجانب العسكري لهذه الأنفاق المنتشرة على طول الحدود المصرية مع غـزة، حيث يمكن استخدام أنفاق حـماس كاختصار مهم للجيش المصري للوصول إلى قلب إسرائيل.

وتساءل الموقع: "ماذا سيحدث لو خرجت غدا فرقة من الجيش المصري من نفق في شمال غـزة في منتصف الليل وتوجهت نحو تل أبيـب والقواعد الجوية هناك؟ ما حدث في 7 أكتوبر سيبدو عبث أطفال مقارنة بذلك".