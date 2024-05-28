تسليم 20 مشروع تمكين اقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف تسليم جمعية الأورمان 20 مشروع تمكين اقتصادي لـ 20 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرى بنى عفان بمركز بنى سويف، والبرانقة بمركز ببا، والقضابى بالفشن، وسدمنت الجبل ومنشأة الأمراء، والدير و براوة بمركز إهناسيا.

وأوضحت انجي حسن وكيل وزارة التضامن الإجتماعي أن المشروعات المقدمة تنوعت ما بين ماكينات خياطة، ومحلات تجارية، وورش نجارة، و حدادة، يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة بني سويف وجمعية الأورمان، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، و تخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من البسطاء من أبناء المحافظة.

من جانبه أشار اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إلى عمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة، ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا، وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، وذلك بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من البسطاء بالمحافظة.