أمريكا: على إسرائيل تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن يجب على إسرائيل تقلل من الأضرار التي تلحق بالمدنيين في قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، أن إدارة بايدن "تشعر بحزن عميق بسبب الخسائر المأساوية في الأرواح" التي نتجت عن الغارة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي نهاية الأسبوع في رفح والتي أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين الفلسطينيين الذين كانوا يحتمون في خيام بالقرب من مجمع استهدفه الجيش.

وأضاف ميلر: "إن الألم الذي تعاني منه تلك العائلات لا يمكن تصوره، خاصة أولئك الذين فقدوا أطفالهم وأولئك الذين فقدوا أفراداً من أسرهم عدة مرات"، موضحا أن لإسرائيل الحق في ملاحقة عناصر حماس.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الولايات المتحدة على اتصال بالسلطات الإسرائيلية منذ الغارة التي وقعت ليلة الأحد، مشيرا إلى أن تفسير جيش الاحتلال للحادث هو زعمه استخدم أصغر القنابل في ترسانته لتنفيذ ضربة مستهدفة ضد كبار مسؤولي حماس الذين كانوا متواجدين على بعد 1.7 كيلومتراً من المنطقة الآمنة، مما أدى إلى انفجار ثانوي أدى إلى اشتعال النيران في المنطقة.

وأكمل ميلر، أن الولايات المتحدة ستحتفظ بمزيد من الحكم بشأن هذه المسألة حتى يكمل جيش الاحتلال تحقيقا كاملا في هذا الشأن، موضحا أن بلاده ستستمر في التأكيد لإسرائيل على التزامها بالامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي، وتقليل تأثير عملياتها على المدنيين، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إلى الحد الأقصى.

وردا على سؤال حول حادث آخر وقع في رفح اليوم، والذي أسفر عن مقتل 21 مدنيا، قال ميلر إن الولايات المتحدة تسعى للحصول على مزيد من المعلومات من إسرائيل.