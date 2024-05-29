مجـ.زرة جديدة.. إسرائيل تستهدف مخيم النازحين في مواصي رفح

الشارقة - اميمة ياسر -

أظهرت صور ومقاطع فيديو حجم الكارثة التي حدثت بعدما استهدف الاحتلال الإسرائيلي مجددا خيام النازحين غرب رفح في قطاع غزة اليوم الثلاثاء.

وأظهرت المقاطع والصور مشاهد مروعة لشهداء ومصابين، معظمهم من النساء والأطفال في الضربة الإسرائيلية الجديدة، التي أسفرت عن استشهاد نحو 20 شخصا على الأقل.

وقال التلفزيون الفلسطيني إن ما حدث هو "مجزرة جديدة" قصفت فيها إسرائيل خيام النازحين في مواصي رفح بقطاع غزة.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا قال فيه إنه "سيحقق في الضربة التي استهدفت مخيم السلام في منطقة مواصي رفح"، والتي أسفرت عن استشهاد العشرات، زاعما أنه استهدف مواقع لحركة حماس في رفح ولم يتوقع ما حدث، لافتا إلى أن ما حدث هناك كان مأساوياً وأن التحقيق مستمر.

وعن اندلاع الحريق في خيم النازحين، زعم الجيش الإسرائيلي أنه ليس واضحاً سبب اشتعال الحريق حتى الآن، مشيرا إلى أن الجيش استهدف رفح بقنابل صغيرة ليست سببا في اشتعال الحريق.

وفي السياق، وصف نبيل أبو ردينة، المتحدث الرسمي باسم الرئيس الفلسطيني اليوم الثلاثاء، الهجمات الإسرائيلية الجديدة على رفح بأنها مجزرة، داعيا إلى تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل بوقف هجومها على المدينة.

وقال شهود إن دبابات تابعة للاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى وسط مدينة رفح لأول مرة بعد 3 أسابيع من بدء عملية برية في المدينة الواقعة بجنوب قطاع غزة.

وأضاف شهود العيان أنهم رأوا الدبابات قرب مسجد العودة وهو أحد المعالم الرئيسية بوسط رفح. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته تواصل عملياتها في منطقة رفح من دون أن يعلق على تقارير تقدمها إلى وسط المدينة.

وأوضح الشهود أن قوات الاحتلال دكت رفح الليلة الماضية، بضربات جوية وقصف بالدبابات لتواصل هجومها على المدينة رغم الإدانات الدولية لهجوم أدى يوم الأحد إلى إشعال حريق في مخيم للنازحين أودى بحياة 45 فلسطينيا على الأقل، أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وأصبحت منطقة المواصي، وهي شريط ساحلي ضيق يمتد من رفح جنوبا حتى خان يونس إلى الشمال منها، أحد أهم الوجهات التي يقصدها العائدون من رفح، بعد أن أصدرت إسرائيل أمرا بالإخلاء لمناطق في رفح إلى تلك المنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ أكتوبر الماضي إلى 36 ألفا و96 شهيدا، بالإضافة إلى 81 ألفا و136 جريحا.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان لها إن 46 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 110 آخرون جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال 24 ساعة.