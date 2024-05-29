الارشيف / اخبار العالم

باكستان ترحب بإعلان إسبانيا الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة

0 نشر
asmaa 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن باكستان ترحب بإعلان إسبانيا الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رحب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، بإعلان نظيره الإسباني بيدرو سانشيز عن اعتراف إسبانيا رسمياً بفلسطين كدولة مستقلة.

وأوضح شريف في بيان اليوم, أن اعتراف إسبانيا بفلسطين كدولة مستقلة يعد تطوراً إيجابياً في السيناريو الدولي الذي أظهر أيضاً رفض الهمجية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين العزّل من قبل الشعب الإسباني ورئيس وزرائه بيدرو سانشيز.

وكرر دعوته إلى الوقف الفوري للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد السكان الفلسطينيين، مؤكداً عزم باكستان على مواصلة تقديم الدعم المعنوي والسياسي والدبلوماسي للشعب الفلسطيني حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا