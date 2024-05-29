باكستان ترحب بإعلان إسبانيا الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رحب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، بإعلان نظيره الإسباني بيدرو سانشيز عن اعتراف إسبانيا رسمياً بفلسطين كدولة مستقلة.

وأوضح شريف في بيان اليوم, أن اعتراف إسبانيا بفلسطين كدولة مستقلة يعد تطوراً إيجابياً في السيناريو الدولي الذي أظهر أيضاً رفض الهمجية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين العزّل من قبل الشعب الإسباني ورئيس وزرائه بيدرو سانشيز.

وكرر دعوته إلى الوقف الفوري للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد السكان الفلسطينيين، مؤكداً عزم باكستان على مواصلة تقديم الدعم المعنوي والسياسي والدبلوماسي للشعب الفلسطيني حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.