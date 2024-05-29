استشهاد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال الليلة الماضية وأصيب آخرون في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) أن شهداء بينهم أطفال ارتقوا في قصف نفذه طيران الاحتلال على منزل في منطقة معن جنوب خان يونس في قطاع غزة، حيث نقلوا للمستشفى الأوروبي في المدينة.

يأتي ذلك في وقت قالت فيه مصادر محلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة:” إن دبابات الاحتلال المتمركزة وسط مخيم يبنا بجوار مسجد الهدى في المدينة، وقرب مفرق كير وبجوار مسجد علي ابن أبي طالب، وفي مناطق العودة والنجمة والشرقي وفي ملعب برقة وسط مخيم الشابورة، تقصف بين الحين والآخر منازل لفلسطينيين بالقذائف”.

وأضافت المصادر أن طيران وآليات الاحتلال أطلقت الأسلحة الرشاشة صوب منازل الفلسطينيين وسط وغرب مدينة رفح، وفي محيط منطقة تل زعرب جنوب غرب المدينة.

وأصيب 5 فلسطينيين في قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في محيط مسجد عبد الله عزام بحي الصبرة في مدينة غزة.

في السياق، أوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن أحد طواقم مستشفى القدس الطبيب عصام روحي محمد عقل استشهد بعد استهداف منزله في مخيم البريج وسط قطاع غزة.