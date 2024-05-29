الأردن تدين استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا خيام النازحين الفلسطينيين في رفح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - العلم الأردني

الخليج 365 - متابعات

أدانت الحكومة الأردنية اليوم بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا خيام النازحين الفلسطينيين في رفح، واستمرارها بارتكاب جرائم الحرب البشعة بحق الفلسطينيين في غزة، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات محكمة العدل الدولية.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، إدانة الأردن واستنكارها المطلق لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي بتحدي القانون الدولي والإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب، وارتكابها لجرائم الحرب في غزة، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي بضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل ووقف هذه الانتهاكات والجرائم التي تتنافى وجميع القيم والمبادئ الإنسانية.

كما جدد السفير القضاة مطالبته للمجتمع الدولي بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالرضوخ للقانون الدولي والقرارات الدولية التي تدعو لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.