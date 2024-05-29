الرئيس الكوبي: إسرائيل أحرقت الناس أحياء في رفح جنوبي غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أدان الرئيس الكوبي ميجيل دياز- كانل بشدة هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين الفلسطينيين، قائلاً إنه “أحرقهم أحياء” في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال كانل، في منشور عبر حسابه بمنصة “أكس” (تويتر سابقاً)، أمس الثلاثاء، إن “إسرائيل أحرقت الناس وهم أحياء” في مخيم النازحين برفح، داعياً العالم إلى وقف “المجزرة” المستمرة ضد الفلسطينيين، وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول” للأنباء.

وأضاف: “المخيمات التي دمرت في رفح تشكل عملاً وحشياً كبيراً ضد الإنسانية”.

وتساءل: “كم عدد الأشخاص الذين يجب أن يموتوا حتى تتوقف الإبادة الجماعية؟”، مشددا أن “كوبا تدين إسرائيل وتدعو إلى تعزيز التضامن مع فلسطين”.

بدوره، أدان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز الهجوم الإسرائيلي على خيام الفلسطينيين في رفح جنوبي غزة.

وقال: “ندين هذا الهجوم الذي ينتهك القانون الإنساني الدولي، فهذه المجزرة الوحشية بحق مئات اللاجئين تعد من أبرز الأدلة على ما ارتكبته إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني”.

ويوم الأحد، استشهد 45 فلسطينيا وأصيب العشرات، أغلبهم أطفال ونساء، جراء قصف جوي للاحتلال على خيام نازحين بمنطقة تل السلطان شمال غربي رفح، رغم أنها كانت ضمن الخليج 365 التي زعم أنها “آمنة ويمكن النزوح إليها”.

وأمس الثلاثاء، استشهد 21 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف جديد للاحتلال على مخيم نازحين بمنطقة المواصي غربي رفح، وهي المنطقة الرئيسية التي ادعى أنها “آمنة” في بداية دخول قواته برا إلى رفح في 6 مايو الماضي.