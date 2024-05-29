الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 17 فلسطينياً خلال اقتحام مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، 17 فلسطينياً خلال عمليات اقتحام واسعة نفّذتها في عدة بلدات في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت 13 فلسطينياً خلال عملية اقتحام بلدة سعير شمال مدينة الخليل، كما اعتقلت قوات الاحتلال كذلك أربعة فلسطينيين في بلدة الشيوخ بالخليل، بعد مداهمة واقتحام العديد من المنازل الفلسطينية.