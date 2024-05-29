وفاة طالبة بعد سقوطها من فجوة داخل باص لنفل الطلاب في طرابلس

تعرضت الطالبة "ن.ع" 13 عاما للدهس أثر سقوطها من فجوة داخل باص لنقل طلاب المدارس في طرابلس، علما ان الحفرة ناتجة عن اهتراء كبير في أرضية الباص، وقد تم نقلها الى مستشفى المظلوم وما لبثت ان فارقت الحياة متأثرة بجراحها.

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