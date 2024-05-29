الشرطة اليونانية: اخلاء مدارس في عدد من المناطق بعد تلقي رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني

أعلنت الشرطة اليونانية أنها انتشرت حول أكثر من ثلاثين مدرسة وأخلت بعضها في ضواحي أثينا بعد أن تلقت هذه المؤسسات التعليمية رسائل تهديد إلكترونية بأنها ستتعرض لهجمات مصدرها روسيا.

وذكرت المتحدثة باسم الشرطة كونساتانتينا ديموغليدو لوكالة "فرانس برس"، إن "الرسائل الإلكترونية استهدفت 35 مدرسة على الأقل، تم ارسالها من دول في الخارج مثل قبرص". وأضافت "تم رصد الخادم المعلوماتي في روسيا"، ولم تستبعد أن يكون "بريدًا عشوائيًا".

واشارت الشرطة إلى أن "إدارة الجرائم الرقمية تجري تحقيقا لتحديد هوية المرسل".

وذكر مدير إحدى هذه المدارس الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة "فرانس برس"، إن "البريد الإلكتروني الطويل كان بعنوان: هناك عبوات ناسفة في المدرسة".

وأشار المرسل بشكل خاص إلى الهجمات الارهابية المميتة في باريس في 13 تشرين الثاني 2015، وكتب "سنقوم بتفجيركم كما فعل إخواننا في باريس"، بحسب المدير.

وأكدت الشرطة في بيانها أن بعض الرسائل تلقتها مدارس "مغلقة حاليا، مما يدل على أن الأمر كان يهدف في المقام الأول إلى الإخلال بالنظام العام".