مرشحة الرئاسة الامريكية السابقة توقع على القذائف الاسرائيلية بـ"اقضوا عليهم"

ياسر رشاد - القاهرة - أثارت المرشحة الجمهورية السابقة للرئاسة الأمريكية نيكي هايلي، انتقادات واسعة لا سيما من جماعات حقوق الإنسان، بعدما كتبت "Finish Them" أو "اقضوا عليهم" على قذيفة مدفعية إسرائيلية.

وخلال زيارتها مؤخرا إلى إسرائيل، كتبت هايلي على قذيفة مدفعية إسرائيلية "اقضوا عليهم - أمريكا قلب إسرائيل، دائما"، وقد شارك داني دانون، وهو سياسي إسرائيلي وسفير سابق لدى الأمم المتحدة، صورة لهايلي وهي جاثمة أمام منصات القذائف، وتكتب على إحداها.

وكان دانون قد رافق هايلي، سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة عندما كان دونالد ترامب رئيسا، خلال الزيارة في نهاية الأسبوع الماضي.

وسرعان ما تعرضت هيلي لانتقادات بسبب الرسالة من قبل جماعات حقوق الإنسان.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان يوم الأربعاء إن "الصراع ليس مكانا للأعمال المثيرة. الصراع له قواعد. يجب حماية المدنيين".

منظمة العفو الدولية

بدوره، هاجم كينيث روث، المدير التنفيذي السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش، هايلي في منشور على منصة "X" بانتقاد ساخر، قائلا: "لماذا لا أوقع .. فأنا أؤيد جرائم الحرب الإسرائيلية"، بالإشارة إلى هايلي.

وفي وقت لاحق من الأربعاء، كتبت هايلي على منصة X: "يجب على إسرائيل أن تفعل كل ما هو ضروري لحماية شعبها من الشر"، مضيفة أن إسرائيل تقاتل "أعداء الولايات المتحدة".

وكان الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ ثلاثة أسابيع على رفح في غزة أثار استنكارا من زعماء العالم بعد غارة جوية يوم الأحد أسفرت عن مقتل 45 شخصا على الأقل عندما اندلع حريق في مخيم في المنطقة الغربية.

إلى ذلك، أمرت المحكمة الدولية الاسبوع الماضي اسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح فورا في حكم طارئ تاريخي في قضية جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية. وتنفي إسرائيل مزاعم الإبادة الجماعية.