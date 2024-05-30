حكومة غزة: المجاعة عادت إلى مدينة غزة وشمال القطاع

أفاد مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، بأن "المجاعة عادت إلى مدينة غزة وشمال القطاع"، معتبرا أن "معضلة دخول المساعدات الإنسانية لن تحل إلا بالضغط على إسرائيل لفتح كل المعابر".

ولفت الى أن "منذ أكثر من 3 أسابيع، استنزف سكان القطاع ما تبقى لديهم من مواد غذائية في ظل شح المساعدات، وقد بدأت حالة المجاعة تعود إلى مدينة غزة وشمال القطاع".

يأتي ذلك، غداة إعلان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن "كمية المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة انخفضت بنسبة 67 بالمئة منذ إغلاق إسرائيل معبر رفح في 7 ايار الجاري".

وأعلنت وزارة الصحة بغزة مطلع الأسبوع خروج جميع مستشفيات رفح عن الخدمة، باستثناء مستشفى واحد متخصص بالولادة، جراء الهجوم البري الإسرائيلي المتواصل على المدينة منذ 6 مايو الجاري.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الاول الماضي، أكثر من 117 ألف فلسطيني ما بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.