الدفاع الروسية: اعتراض 8 صواريخ "أتاكمز" وتدمير زورقين مسيّرين كانا متجهين نحو شبه جزيرة القرم

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، أنّ "خلال اللّيلة الماضية، تمّ قمع عدد من محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابيّة باستخدام 8 صواريخ "ATACMS" الأميركيّة التّكتيكيّة، وزورقَين مسيّريَن على أهداف في الأراضي الرّوسيّة".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "الزّورقين كانا يتّجهان نحو شبه جزيرة ​القرم​، وتمّ تدميرهما"، كاشفةً أنّه "تمّ إسقاط 5 مسيّرات أوكرانيّة فوق أراضي مقاطعة كراسنودار الرّوسيّة".

وفي مطلع شهر أيّار الحالي، أعلن مستشار رئيس جمهوريّة القرم الرّوسيّة أوليغ كريوتشكوف، إسقاط صاروخَين باليستيَّين أوكرانيَّين فوق شبه الجزيرة.

وأفاد وزارة الدّفاع أمس، بأنّ "وحدات من مجموعة قوّات "الشّمال" واصلت تقدّمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت قوّات ومعدّات عسكريّة ودمّرت مستودع ذخيرة في خاركوف، كما صدّت 4 هجمات مضادّة، بينما خسر الجيش الأوكراني نحو 165 عسكريًّا هناك".