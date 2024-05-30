ملك البحرين: ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية للاعتراف الدولي الكامل بفلسطين

اشار ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي المنعقد في العاصمة الصينية بكين، الى أننا "نهنئ جميع الدول الأعضاء على الإنجازات التي تحققت في إطار تعزيز العلاقات العربية - الصينية، ونشيد بما أسفرت عنه القمم المختلفة، كالقمة العربية - الصينية، والقمة الخليجية - الصينية، والقمة البحرينية - الصينية، من تعاون وثيق وخطط عمل مشتركة، تؤكد على التزامنا الجماعي لرفع مستويات التقارب والتنسيق المثمر على كافة المستويات".

واشاد بـ"الرؤية الموحدة لقادة الدول العربية الأشقاء لدعم وتطوير التعاون الإقليمي والدولي من أجل السلام والتنمية، والعمل على إنهاء كافة الصراعات والنزاعات، وصيانة الأمن والاستقرار الإقليمي، وحماية حرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية حفاظًا على مصالح دول العالم أجمع".

وأكد أننا "سنسعى جاهدين من أجل تنسيق المواقف وحشد الدعم اللازم لهدف السلام الدائم"، داعيا بهذا الخصوص، إلى "سرعة انعقاد مؤتمر دولي للسلام، لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقيام دولته الوطنية. وقد أبدت البحرين استعدادها لاستضافة هذا المؤتمر الهام، كما إنها لن تدخر أي جهد لوقف الحرب المدمرة على قطاع غزة، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين، والدفاع عن حقهم في الحياة الكريمة الذي كفلته القوانين الدولية والشرائع السماوية".

وشدد ملك البحرين على "ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية للاعتراف الدولي الكامل بفلسطين، ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ونتوجه بكثير من التقدير للمواقف المساندة لجمهورية الصين الشعبية تجاه القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وجهودها الواضحة لتخفيف المعاناة الإنسانية للمدنيين من سكان غزة، من منطلق، التزامها الكامل بدعم مساعيهم وتوحيد مواقفهم لإقامة وطنهم المستقل".

ولفت الى "مكانة الصين العالمية، وانجازاتها المشهودة في قدرتها على مواجهة تحديات العولمة مع الحفاظ على هويتها الثقافية وتقدمها الاقتصادي المتصاعد، وتشيد بالمساعدات السخية التي تقدمها الصين للدول النامية، والتي تعكس حجم التزامها بتعزيز الرخاء والكرامة الإنسانية في جميع أنحاء العالم".