الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجمات خططت لها الأجهزة الأوكرانية على السكك الحديدية في القرم

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان، عن "إحباط سلسلة هجمات إرهابية على السكك الحديدية في شبه جزيرة القرم"، موضحًا أنّ الهجمات "خططت لها الأجهزة الخاصة الأوكرانية، وقد تم اختيار 5 من سكان القرم من مؤيدي نظام كييف وتجنيدهم من قبل مديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، لتنفيذ أعمال إرهابية"، وذلك مع استمرار الحرب في أوكرانيا.

وأشار الجهاز إلى أنّ "العملاء جمعوا ونقلوا إلى الجانب الأوكراني معلومات عن انتشار وتحركات القوات المسلحة الروسية، ومواقع الدفاع الجوي ومنشآت الوقود والطاقة، وبيانات عن تنظيم الأمن والدفاع عن جسر القرم، وإعداد مخابئ ونقل العبوات الناسفة".

وأوضح أنهم "خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية على خطوط السكك الحديدية في مناطق مختلفة من القرم وشل حركة القطارات، بما في ذلك القطارات العسكرية".

وأصيب بجروح قاتلة بسبب تفجير عبوة ناسفة عند إخراجها من مخبأ في شبه جزيرة القرم. أما "بقية المخربين فقد تم اعتقالهم واعترفوا بما قاموا به"، وفق بيان الجهاز.

وكشف جهاز الأمن الفدرالي الروسي، أنّه "تم العثور في أماكن إقامة المخربين على 4 عبوات ناسفة تتكون من صواعق كهربائية وقوالب من مادة " SI-4" البلاستيكية المتفجرة، تزن كل منها حوالي 1 كغم، وبندقية هجومية من طراز " AK-74"، ومسدس "تي تي"، ورشاش ، وخراطيش من عيارات مختلفة، بالإضافة إلى وسائل اتصال تؤكد اتصالاتهم مع الأجهزة الخاصة في أوكرانيا".