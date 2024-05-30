أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بـ"قصف مدفعي اسرائيلي استهدف الطرف الغربي لبلدة راشيا الفخار في العرقوب قضاء حاصبيا كذلك أفاد المراسل، بأن "القوات الإسرائيلية استهدفت منذ قليل بلدة علما الشعب بالقذائف المدفعية، وعلى الفور توجهت فرق الاسعاف للمكان المستهدف".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": قصف إسرائيلي على الطرف الغربي لراشيا الفخار وبلدة علما الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.