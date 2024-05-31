شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تكشف موقفها من نشر أسلحة نووية في شبه الجزيرة الكورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الولايات المتحدة الأمريكية موقفها من نشر أسلحة نووية في شبه الجزيرة الكورية.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، إن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لنشر أسلحة نووية في شبه الجزيرة الكورية. السلاح النووي الأمريكي ويأتي هذا وسط جدل متجدد حول فكرة إعادة نشر واشنطن أسلحة نووية تكتيكية في كوريا، للردع ضد تهديدات كوريا الشمالية.

وجاءت التصريحات الأمريكية، ردًا على سؤال حول تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأخيرة بأن موسكو قد تفكر في اتخاذ خطوات ردع نووي إضافية في حالة نشر الولايات المتحدة صواريخ باليستية متوسطة المدى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. نشر أسلحة نووية في منطقة المحيطين وتابع باتيل:" اسمحوا لي فقط أن أقول إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن إعادة الأسلحة النووية إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ أمر ضروري في هذا الوقت".

وأضاف:"ليس لدى الولايات المتحدة خطط لنشر أسلحة نووية في شبه الجزيرة الكورية".

وذكر أن روسيا هي التي "تلوح بالسلاح النووي".

